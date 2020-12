Neue Ortstafeln montiert: Fucking ade, Fugging olé

Die Tage von Fucking sind gezählt: Seit Dienstag steht der neue Name „Fugging“ nicht mehr nur am Papier des Gemeinderatsbeschlusses, sondern auch auf den Ortsschildern. So manchen Ortstafel-Dieb wird es wohl freuen, denn seit die Namensänderung bekannt wurde, stehen die Tafeln hoch im Kurs. Vor einer Woche wurde verkündet, dass das „ck“ im Ortsnamen durch „gg“ ersetzt werden soll. Ab 01. Jänner 2021 heißt der Ortsteil von Tarsdorf im Innviertel dann offiziell „Fugging“.

Es war absehbar, dass Souvenirjäger ihre Chance witterten, die Fuckinger Ortstafeln ein letztes Mal zu entwenden: Freitagabend etwa versuchten ein Wiener sowie zwei in Tirol lebende Deutsche ihr Glück – sie wurden jedoch mit der Beute im Kofferraum von der Polizei ertappt. In der Nacht auf Samstag wurden außerdem mehrere Wegweiser von unbekannten Tätern abmontiert und gestohlen.

Am Dienstag wurde auf einer Internetplattform ein Fucking-Wegweiser um 2.499 Euro versteigert. Der Verkäufer beteuert jedoch, dass es sich dabei nicht um ein Original handle.