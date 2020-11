In einer Minute durch Fucking

So sahen das wohl auch die Einwohner von Fucking, denn sie stellten schließlich bei der Gemeinde einen Antrag auf Namensänderung. Dieser wurde nun im November bewilligt: „Der Gemeinderat hat beschlossen, die Ortschaft Fucking in den Ortschaftsnamen Fugging mit Wirkung vom 01. 01. 2021 umzubenennen“, heißt es in der Kundmachung.