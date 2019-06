Neue Brücke erlöst geteilten Ort, 20 weitere sind noch unsaniert

„Zumutbar, allerdings sehr zeitraubend und lästig“, beschreibt Siller den Umweg, den die Ebenseer nun drei Jahre über die Umfahrungsstraße nehmen mussten, um von einer in die andere Ortshälfte zu kommen. Auch die Wirtschaftstreibenden verzeichneten Einbußen, weil sich ihre Geschäfte nun in Sackgassen befanden. Und eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer brachte nur bedingt Erleichterung.

Mit der Verkehrsfreigabe zum Beginn der kommenden Woche und einem Eröffnungsfest am Freitag wird die neue 3,7 Millionen Euro teure Überfahrt nun erst einmal gefeiert. Doch bei insgesamt 30 vorhandenen und zu zwei Drittel sanierungsbedürftigen Brücken im gesamten Gemeindegebiet bleibt das Thema für Ebensee existenziell. In der flächenmäßig drittgrößten oö. Gemeinde fließen nicht nur die Traun, sondern auch mehrere größere Bäche in den Traunsee. „Aktuell haben wir fünf Brückensanierungen laufen, dafür finanzieren wir neun Millionen vor. Nach der Fertigstellung der Traunbrücke ziehen wir eine Zwischenbilanz, um dann wieder in neue Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich zu treten“, kündigt Bürgermeister Siller an.