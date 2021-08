Nach zehn Jahren Aus für den Schlösser Advent in Gmunden

Insgesamt 30.000 Menschen besuchten den Schlösser Advent im Jahr 2019. 2020 wurde er dann wegen Corona abgesagt, 2021 steht er nun endgütlig vor dem Aus. "Externe Rahmenbedingungen machen die Fortführung eines der schönsten und beliebtesten Adventmärkte Österreichs unmöglich", heißt es in der Aussendung vom Veranstalter am Mittwoch.

„Im Unterschied zu anderen Märkten findet unserer großteils drinnen statt. In den engen Schlossgängen können wir die Richtlinien nicht umsetzen", sagte Gustl Viertbauer von der Arge Schlösseradvent vergangenes Jahr im KURIER-Gespräch. Auch dieses Jahr lasse es Corona einfach nicht zu. "Der erhöhte Aufwand, fehlende Planungssicherheit und steigendes Risiko bei gleichzeitig verändertem Besucherverhalten erschweren die Machbarkeit zusätzlich", heißt es in der Aussendung weiter.

Baustart

Aber nicht nur Corona sei Grund für den Schlussstrich: Denn der Baustart im Landschloss Ort - das zu einem Hotel umgebaut wird - steht bevor. Das Areal und die Innenräume stehen deshalb nicht mehr zur Verfügung, was die ARGE Schlösser Advent letztlich zu dieser Entscheidung "gezwungen hat".

„Die Stimmung und das Ambiente waren das Markenzeichen unseres Marktes. Das kann in der Zukunft nicht mehr garantiert werden und daher haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen", so die ARGE Schlösser Advent.

Mehr als 10 Jahre war der Schlösser Advent im See- und Landschloss Ort in Gmunden. Etwa 120 Handwerksaussteller zeigten dabei ihre Kunstwerke. Der Markt am See war für viele ein Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit.