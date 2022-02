Nach Urteil bittet Scharten am Sonntag erneut zur Wahlurne

Nach nur fünf Monaten wird in Scharten (Bezirk Eferding) erneut zur Wahlurne gebeten. Am Sonntag wird das Amt des Bürgermeisters gewählt. Erst im September gewann dieses Jürgen Höckner (ÖVP) mit 55,40 Prozent. Dieser musste aber nach einer – nicht rechtskräftigen – Verurteilung nur wenige Tage später das Amt wieder räumen.

Schon vor der Wahl am 26. September stand der Gerichtstermin fest. Der Vorwurf: Er soll eine ehemalige Mitarbeiterin vergewaltigt haben. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“, begründete Höckner damals seinen Wiederantritt. Spuren auf einem Taschentuch sowie offenbar gelöschte GPS-Daten widersprachen dem. Das Gericht verurteilte ihn zu siebeneinhalb Jahren Haft. „Das Urteil macht mich fassungslos“, so Höckner bei seinem Rücktritt am 5. Oktober.