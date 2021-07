Nach Messerattacke auf Partnerin: Polizei sucht diesen Mann

Zur einer brutalen Attacke kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Asten im Bezirk Linz-Land. Ein 40-jähriger Mann soll mit einem Messer auf seine Frau losgegangen sein. Die 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert werden.

Die Kinder des Paares dürften zur Zeit des Angriffs in der Wohnung gewesen sein und gegen 4.30 Uhr den Notruf gewählt haben. Als die Polizisten eintrafen, hatte der Verdächtige bereits die Flucht ergriffen. Ein Messer - die mutmaßliche Tatwaffe - wurde sichergestellt. Hintergründe zur Tat sind derzeit nicht bekannt, laut Polizei dürfte der Messerattacke aber ein Streit vorausgegangen sein.

Fahndung läuft

Die Polizei startete sofort eine großangelegte Fahndung, diese verlief aber bisher erfolglos. Seitens der Staatsanwaltschaft Steyr wurde eine Festnahmeanordnung erteilt, außerdem wurde ein Foto des Tatverdächtigen mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.

Der dunkelhaarige 40-jährige Mann trägt vermutlich ein graues T-Shirt und Boxershorts. Hinweise können in jeder Polizeiinspektion oder per Notruf unter 133 abgegeben werden.