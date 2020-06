Nach Busunfall: Zwölfjähriger stirbt im Spital

Für den zwölfjährigen Florian M. gab es keine Rettung mehr. Der Bub erlag am Samstag seinen Kopfverletzungen. Florian war am Freitag in jenem Schulbus gesessen, der in Schwand von einem Lkw gerammt wurde.

Am Tag nach dem verheerenden Zusammenprall herrschte in der Gemeinde Bestürzung. "Wir bangen und beten um die schwer verletzten Kinder", sagte Bürgermeister Johann Prielhofer noch am Vormittag. Am Nachmittag bestätigten sich im Fall von Florian die schlimmsten Befürchtungen.