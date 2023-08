Mutter beschuldigt Tochter: Mordversuchsprozess in Ried vertagt

Kastner sieht aber "keinen Hinweis auf eine schwere psychische Erkrankung" oder eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung und es liege auch keine Minderbegabung vor. "Sie weiß, was richtig und was falsch ist." Die Angeklagte werde "über kurz oder lang mit jedem, mit dem sie zusammenlebt, in Konflikte geraten".

Sie werde wohl auch weiterhin "munter irgendwelche Geschichten erfinden", tätliche Angriffe auf Menschen seien aber nicht zu erwarten, sieht sie keine Voraussetzung einer Einweisung. Medizinische Gründe für von der Angeklagten behauptete Erinnerungslücken sieht die Gutachterin nicht.

Keine Tat im Affekt

Erörtert wurde auch die Frage, ob die Tat im Affekt verübt worden sein könnte. Einen Schlafenden zu attackieren, wie es in der Anklage steht, wäre allerdings sehr untypisch für eine Affekttat, so Kastner, denn diese habe eine Vorlaufzeit, in der der spätere Täter immer der Unterlegene ist, bevor ein - oft banaler - Auslöser das Fass zum Überlaufen bringe.

Auf Antrag der Verteidigung soll noch ein weiterer Zeuge - der sich allerdings im ersten Rechtsgang entschlagen hatte - einvernommen werden und ein Gutachten zu einer im Umfeld des Hauses gefundenen Rasierklinge in Auftrag gegeben werden. Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.