Musical bringt gute Laune nach Linz

Eine Frage, die so alt ist, wie die Menschheit selbst, bildet den Kern dieses Musicals: Wo sind die eigenen Wurzeln?

Auf einer kleinen griechischen Insel steht die 20-jährige Sophie kurz vor ihrer Hochzeit. Sky ist ihre große Liebe. Seit den 70er-Jahren lebt Sophie allein mit ihrer Mutter Donna, die eine kleine Taverne betreibt. Obwohl sie nicht einmal weiß, wer ihr Vater ist, ist es Sophies großer Traum, von ihm zum Altar geführt zu werden.

Heimlich recherchiert sie in der Vergangenheit ihrer Mutter. In deren Tagebuch findet sie die Antwort auf ihre Fragen: Es sind drei Väter! In Donnas Leben tauchten damals drei Männer auf, die ihr Einträge in das Tagebuch wert waren: Bill Fischer, Harry Beck und Sam Jacobsen. Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen Lisa und Ali schmiedet Sophie den Plan, alle drei zur Hochzeit einzuladen. Donna und die Männer sind ahnungslos. Als Donnas beste Freundinnen Tanja und Rosie anreisen, werden Erinnerungen an ihre Zeiten als Gesangstrio „Donna and the Dynamos“ lebendig. Die beiden mischen die Insel kräftig auf. Am Vorabend der Hochzeit bieten Harry, Bill und Sam an, Sophie zum Altar zu führen. Donna kämpft mit ihren Gefühlen und den Geistern der Vergangenheit. Selbstbewusst erlebt sie den vielleicht bewegendsten Tag ihres Lebens.