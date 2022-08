Einprägsame Kunst aus Kenia am Linzer Hafen

Was den beiden Künstlern besonders am Herzen liegt, ist die Weitergabe ihres Könnens an Kinder und Jugendliche im Mukuru-Slum und anderswo in Form von Workshops, etwa auch in Österreich und der Slowakei. In Nairobi laden sie dreimal im Jahr rund 50 Kinder zu kostenfreien Malserien ein. Dabei kommen die Kinder drei Monate lang jeden Samstag in das Atelier des Kollektivs, erhalten Malunterricht und ein Mittagessen.