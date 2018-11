Muezzinrufe in Kunstprojekt ärgern die FPÖ

Für Puntigam sind die Angriffe völlig haltlos. „Man wird am ganzen OK-Platz keinen Muezzin-Schrei hören“, versichert er. Das Projekt, das Christentum und Islam als Friedensreligionen darstellen will, wird ab Sonntag täglich einmal zu hören und zu sehen sein. „Und zwar ausschließlich innerhalb der Kapelle“, so Puntigam.

Die Darbietung sei für drei Wochen täglich von 17.30 bis 18.30 Uhr in Anwesenheit der Künstler angesetzt, berichtet Maria Falkinger vom Kulturquartier. Die einstige katholische Kapelle sei als säkularer Kunstraum genau für solche Angebote gedacht. Für die Kultursprecherin der ÖVP OÖ, Elisabeth Manhal, handelt es sich „um eine künstliche Aufregung der FPÖ in Linz“. In künstlerische Programme ihrer Landeseinrichtungen habe sich die Landesregierung noch nie eingemischt, versichert sie. Wolfgang Atzenhofer