Mühlviertlerin landet mit Liebesroman Bestseller

In zweieinhalb Monaten hat sie erstes Buch, den Liebesroman „Auf Umwegen ins Herz“, verfasst. Mitte April hat sie begonnen, im Juli war sie damit fertig. Die gesamte Arbeit war in einem halben Jahr getan. Warum ein Liebesroman? „Ich lese sie auch selbst gerne“, sagt sie. Die Geschichte im Roman ist frei erfunden, sie spielt in Linz, es geht um Vertrauen, Enttäuschung, Freundschaft und die wahre Liebe.

„Ich habe nächtelang geschrieben und dann einfach gehofft, dass den Roman überhaupt jemand liest, dass er zumindest unter die Top 100 kommt, aber dass er so nach oben schießt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe das noch gar nicht richtig realisiert“, sagte sie gestern, Samstag, im Interview mit Ö3.