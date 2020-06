Mostpressen hat Hochsaison

Nach sechs Wochen Pressen sind aus den 200.000 Kilogramm Mischobst 150.000 Liter Most geworden. Die Gärung in den Tanks dauert zwischen zehn und 14 Tagen. Dann wird der fertig gegorene Most filtriert, damit er "blitzblank" ist. Anschließend liegt er im Lagertank und wartet auf die Abfüllung. Er ist ohne separaten Nachweis de facto ein Bioprodukt, weil das Mostobst nicht gespritzt wird und keine chemischen Zusätze verwendet werden. Wimmer beliefert mit seinem Most, der über ser ganze Jahr hinweg die gleiche Qualität hat, im Abstand von rund zwei Wochen die Maximärkte und den Spar. Der Maximarkt ist schon seit 40 Jahren Kunde, Spar seit fünf Jahren.

Im Maximarkt kostet die Zwei-Liter-Glasflasche 2,19 Euro, in den Spar-Märkten die 1,5-Liter-Petflasche 1,99 Euro. Der Alkoholgehalt beträgt ähnlich wie beim Bier 5,5 Prozent. Im Sommer ist der Absatz höher, vor allem in der Badesaison, wo mancher Gast gerne zu einem gespritzten Most greift. Wimmer beliefert darübert hinaus auch einige Gastronomiebetriebe. Weiters kann der Most direkt auf seinem Hof gekafut werden(Telefon 07242/60488). "Früher haben wir noch drei- bis viermal jährlich ausgesteckt. Da sind pro Tag 500 Leute gekommen. Ich trinke selbst zu Hause nur Most", erzählt Wimmer, "meist gespritzt. er kann nur gesund sein, denn enthält keine Chemie".

Für Fritz Pernkopf, den Direktor der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer, war heuer ein ausgesprochenes Birnenjahr. Es habe generell weniger Äpfel gegeben. Oberösterreich sei mit 15.000 Hektar Streuobstfläche österreichweit das Bundesland Nummer eins. Das seien 1,25 Prozent der gesamten Landesfläche und rund 1,2 Millionen Bäume. Rund 25 Millionen Liter Most würden vermarktet.