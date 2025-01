Mordversuchsprozess in Linz: Mann stach sechs Mal auf Frau ein

Ein 25-Jähriger, der Ende August 2024 in Linz-Ebelsberg seine Ex-Freundin mit sechs Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben soll, muss sich heute, Mittwoch, wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Schon seit der Jugend waren der Angeklagte und das Opfer laut Apa in ihrem Heimatland Serbien zusammen, es habe auch eine " rituelle Trauung " gegeben. Doch die Lebensgemeinschaft sei nicht "friktionsfrei" verlaufen, schildert der Staatsanwalt vor Gericht. 2023 sei es zur "Zäsur" gekommen, beide gingen neue Beziehungen ein. Das spätere Opfer verließ die Heimat und zog nach Linz. Doch damit brach der Kontakt zum Ex nicht ab, immer wieder habe der Verdächtige die Nähe zur Frau gesucht, reiste dazu Ende August des Vorjahres auch nach Linz.

Er soll im Auto mit einem Küchenmesser auf die Frau losgegangen sein. Sie konnte flüchten und schleppte sich in ein Mehrparteienhaus, wo sie zusammenbrach. Zeugen leisteten Erste Hilfe und holten die Rettung. Der mutmaßliche Täter verletzte sich danach selbst und sitzt seither in Untersuchungshaft. Er bekannte sich vor Gericht schuldig.

Für den Staatsanwalt war schon durch den Vorfall klar, dass es im Kopf des Angeklagten "verankert war, die Frau zu töten". Am 29. August dann habe die Frau dem Angeklagten einen Koffer gebracht. Sie wartete im Auto auf ihn. Er habe zum Pkw "mit Vorbedacht ein Küchenmesser mitgenommen, um Nägel mit Köpfen zu machen, wenn nicht alles nach seinen Vorstellungen läuft", führte der Staatsanwalt aus. "Zumindest sechs Mal stach er kraftvoll auf die Frau ein."

Teilschmerzensgeld von rund 9.250 Euro

Ihr Leben konnte "nur mit einer Notoperation gerettet" werden. Die junge Frau schloss sich als Privatbeteiligte mit einem Teilschmerzensgeld von insgesamt rund 9.250 Euro dem Strafverfahren an. Derzeit ist sie noch in psychologischer Beratung, leide an Panikattacken und habe Schlafprobleme. Nach wie vor sei sie im Krankenstand, zeigte sie dem Gericht ihre zahlreichen Narben.