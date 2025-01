Der Signa-Gründer René Benko ist am Donnerstag in Tirol festgenommen worden und anschließend gleich nach Wien gebracht worden. Warum eigentlich?

Warum René Benko in Wien und nicht in Innsbruck einsitzt

Der gestrauchelte Immobilientycoon und Ex-Milliardär René Benko ist am Donnerstag in Innsbruck wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr festgenommen worden. Grund dafür ist der dringende Tatverdacht sowie Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr.

Schon kurz nach der Festnahme ist Benko nach Wien gebracht und dort in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden. Um 17.10 Uhr soll er dort eingetroffen sein. Die Frage also: Warum hat man ihn nicht in Innsbruck inhaftiert? Das ist einfach erklärt: Die U-Haft für Benko wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bei Gericht beantragt. Laut Christina Salzborn von Landesgericht für Strafsachen ist für die Haftverhandlung das Landesgericht Wien zuständig, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihren Sitz in Wien hat. Die Haft- und Rechtsschutzrichterin am Landesgericht hat 48 Stunden Zeit, um über die U-Haft zu entscheiden. Die Haftverhandlung soll am Freitag in Wien stattfinden, nach APA-Informationen dürfte sie bereits begonnen haben.

Warum genau in die Josefstadt? Dass Benko genau in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht wurde, verwundert ebenfalls wenig. Die Josefstadt ist nämlich das "gerichtliche Gefangenenhaus" für Wien, erklärt ein Sprecher. Bedeutet, dass jeder, der in Wien festgenommen wird und eine U-Haft in Aussicht gestellt bekommt, in der Josefstadt untergebracht wird. Erst nach der Hauptverhandlung gebe es eine "Klassifizierung" wobei unter anderem der Wohnort der Familie berücksichtigt wird. "Danach findet gegebenenfalls eine Überstellung in eine andere Justizanstalt statt", so der Sprecher der Justizanstalt Josefstadt.

René Benko soll Vermögen verheimlicht haben Die Festnahme erfolgte am Donnerstag in Innsbruck - nach jüngsten Informationen der APA in Benkos Büroräumlichkeiten und nicht in dessen Villa, wie es zunächst geheißen hatte. Der Signa-Gründer soll "eine Rechnung gefälscht sowie versucht haben, Vermögen zu verheimlichen und dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern zu entziehen", wurde danach von der WKStA kommuniziert. Sie ermittelt gemeinsam mit deutschen Behörden gegen Benko, nachdem Benkos einstiges Firmenimperium 2023 zusammengebrochen war. Benko war nach seiner polizeilichen Befragung in Innsbruck am Donnerstagnachmittag von der Justizwache nach Wien überstellt worden. Er wurde um 17.10 Uhr in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Nacht auf Freitag verbrachte er in einer Zelle der größten JA des Landes.