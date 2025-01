Cobra-Einsatz: Als für René Benko neben der Volksschule die Handschellen klickten

Donnerstagmittag pfeift ein eisiger Wind durch Igls . Vor der Volksschule in dem dörflichen geprägten Stadtteil von Innsbruck ist René Benko bereits Gesprächsthema. "Gegen 7.45 Uhr ist hier ein Großaufgebot an Polizei und Cobra vorbeigefahren", erzählt eine Mutter vom Morgen, als sie ihre Kinder zur Schule brachte, die sie nun wieder abholt.

Das Anwesen des gefallenen Immobilien-Magnaten steht direkt neben der Bildungseinrichtung. Wohl in Anlehnung an Benkos Frau Nathalie steht "Villa N" neben der Klingel am Eingangstor, vor dem Donnerstagfrüh Exekutivbeamte mit einer Festnahmeanordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) standen.

© Willim Christian Das Anwesen wurde offenbar nach Benkos Frau Nathalie "Villa N" getauft

Stunden später ist von der Polizei nichts mehr zu sehen, die Dinge gehen in Igls gehen wieder ihren gewohnten, etwas schläfrigen Gang. Manch einer erfährt erst durch den KURIER, dass Benko nun - zumindest vorerst - hinter Gittern sitzt. Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Nicht so bei einer älteren Dame.

"Genug Menschen betrogen" "Ich finde es richtig, dass er jetzt festgenommen wurde. Er hat genug Menschen betrogen", glaubt Edith Seyffer. Die 80-Jährige lebt seit einem Jahr im Seniorenheim in Igls. Wie für so viele im Innsbrucker Ortsteil in Hanglage liegt Benkos Villa, die ihm offiziell nie gehört hat, auch für die Pensionistin auf einem beliebten Spazierweg.

© Willim Christian Edith Seyffer findet es richtig, dass Benko nun festgenommen wurde

In dem protzigen Gebäude lebte der Tiroler Ex-Investor auch nach dem Kollaps seines Signa-Reichs weiterhin mit seiner Familie. "Da war jeden Abend Festbeleuchtung", sagt Seyffer. Und auch sonst hätte niemand der hier lebenden Menschen bemerkt, dass die Pleite großartig was am Lebensstil Benkos geändert hätte.

"Man hat ihn weiterhin mit Hund und Bodyguards joggen sehen", erzählt ein junges Elternpaar, das gerade mit seinem Sohn am Heimweg an der Villa vorbeikommt. Der Vater will Benko nicht vorverurteilen: "Dieses Signa-Konstrukt ist schwer durchschaubar. Aber die Staaatsanwaltschaft wird ihren Job schon richtig machen", sagt er.

© Willim Christian Der Ex-Milliardär wohnte bis zuletzt in der Villa in bester Lage

Es ist nicht das erste Mal, dass Benko hier in Igls für Wirbel sorgt. Bereits im Sommer des Vorjahres war die Aufregung bei den Kindern in der Volksschule groß. Damals war unter den Augen der Schüler ebenfalls ein Großaufgebot an Polizeikräften angerückt und führte eine Hausdurchsuchung durch. Dass der 47-Jährige weiterhin in luxoriösem Umfeld wohnen konnte, gehört zu den vielen Mysterien rund um den Zusammenbruch der Signa und deren kaum merklichen Auswirkung auf den Immobilien-Jongleur.

Die Miete zahlt die Mutter Offiziell wohnte er hier auf der über 5.000 Quadratmeter großen Liegenschaft zuletzt zur Miete. Die dafür fälligen monatlich 238.500 Euro berappte Benkos Mutter, wie der Standard im November aufdeckte. Das Geld floss an die Schlosshotel Igls Betriebs GmbH & Co KG, der die Villa gehört und die wiederum im Besitz der Laura-Privatstiftung steht.