Mordfall Paulina: Fünf Jahre für Stiefbruder

Als Reaktion darauf soll ihm der Vater ein Messer an den Hals gesetzt und gedroht haben: "Wenn du mir nicht hilfst, passiert etwas mit dir – und du weißt eh’, was ich meine." Die Debatte war damit beendet.

Am 3. Juli hoben die beiden auf einem Grundstück in St. Wolfgang ein 1,80 Meter langes und 70 cm breites Loch aus. Allerdings: Am Tag darauf mussten sie ihren Plan kurzfristig verschieben, weil andere Kinder in der Nähe waren. Am 5. Juli störte sie dann niemand: K. schlug das Mädchen mit einer Taschenlampe nieder. Gemeinsam zerrten sie Paulina in den Wagen und brachten sie zum Erdloch. Während der Fahrt soll K. dem Opfer den Schädel eingeschlagen und es stranguliert haben. Vater und Sohn vergruben die Leiche.

"Er war dem Vater hörig und hatte enorme Angst vor ihm", betont Anwalt Farid Rifaat. Er plädiert auf entschuldigenden Notstand. "Der Papa war mein Ein und Alles", versichert Konstantin.