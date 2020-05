Mordalarm: 41-Jährige lag tot in ihrer Wohnung

Am Donnerstag gegen 15 Uhr haben Angehörige einer 41-Jährigen – darunter auch deren Schwester – Alarm bei der Polizei geschlagen. Sie hatten die Leiche der Frau in deren Wohnung in Traun entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt und geht von einem Tötungsdelikt aus. "Die Frau wies keine äußerlichen Verletzungen auf. Aber eine natürliche Todesursache wäre in diesem Alter äußerst ungewöhnlich", erklärt Polizeisprecher David Furtner.