Mord an Vater in Enns: Es bleibt bei 18 Jahren Haft

Bei einem Sohn, der am 25. Februar vergangenen Jahres in Enns (Bezirk Linz-Land) seinen 78-jährigen Vater erwürgt hat und im September wegen Mordes schuldig gesprochen worden ist, bleibt es bei 18 Jahren Haft. Das Oberlandesgericht Linz hat die Strafberufungen des Verurteilten und der Staatsanwaltschaft am Mittwoch abgewiesen. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof schon den Schuldspruch bestätigt. Es ging nur noch um die Strafhöhe.

Der Verteidiger des Mannes argumentierte für eine Strafminderung, die Milderungsgründe seien im Geschworenen-Prozess im Landesgericht Steyr zu wenig gewürdigt worden. Während der damals 43-jährige Angeklagte sich nur wegen Totschlags schuldig bekannt hatte, sprach er von einem reumütigen Geständnis. Der Sohn habe obendrein zur Wahrheitsfindung beigetragen.