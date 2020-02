Enns: Mutter musste mitansehen, wie Sohn seinen Vater tötete

Ein 42-jähriger Linzer soll am Dienstagabend seinen 78-jährigen Vater in Enns (Bezirk Linz-Land)getötet haben. Schon seit Jahren sollen sich die beiden immer wieder gestritten haben, hieß es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

Die Tat fand gegen 18. 50 Uhr im Haus des Vaters statt. Es habe zunächst eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben, der Sohn soll schließlich handgreiflich geworden sein und habe seinen Vater am Hals attackiert.