„Mit Leidenschaft zum Erfolg“

Jedenfalls im Aufwind sollten nach ihrem Vorjahrestief die Skispringer unter dem neuen Coach Andreas Felder sein. Die Nordische WM steigt von Mitte Februar bis Anfang März in Seefeld in Tirol. Mehr als 700 Athleten aus rund 60 Ländern werden in 26 Bewerben um Medaillen rittern, zwischen 150.000 und 200.000 Zuschauer werden erwartet. „Das wird ein Skifest“, ist Pum überzeugt. „Wir haben die Möglichkeit, in allen Bereichen wenigstens eine Medaille zu schaffen.“

Als Sportdirektor des Österreichischen Skiverbands ist der 64-Jährige für rund 360 Athleten und 170 Trainer verantwortlich. Zusammen mit den Serviceleuten ergibt das ein mittelgroßes Unternehmen. Im Sommer seien im Verband strukturell und personell kleine Veränderungen vorgenommen worden, erklärt Pum: „Man muss immer wieder an den Schrauben drehen, damit sie nicht einrosten.“ Insgesamt beschreibt Pum das Arbeitsklima als sehr gut: „Das Um und Auf ist, dass man mit Herz und Leidenschaft dabei ist.“ Nur so sei Erfolg möglich.

Das verlängerte Feiertagswochenende verbringt Pum zu Hause in St. Oswald bei Freistadt. Zu Allerheiligen kommt hier traditionell die gesamte Familie zusammen, dieses Mal steht das Treffen unter dem Eindruck des Todes der Mutter. Sie ist im heuer 92-jährig verstorben. „Ein schönes Alter, aber es ist immer zu früh“, sagt Pum. Gleich danach geht es wieder hinaus in die weite Skiwelt.

Abgesehen von Einzelsiegen nennt Pum als das „ganz große Saisonziel“, im Weltcup zum 30. Mal in Folge den Nationencup zu gewinnen.

Und noch einmal darüber rangiert für ihn die Gesundheit: „Das ist für mich das Wichtigste, dass unsere Leute verletzungsfrei bleiben.“