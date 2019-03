Mit dem Rad gesund und schnell durch den Alltag

Reparieren und reden

Kompetente Mechaniker aus der Linzer Radlszene sind dabei, wenn die Grüne Radrettung Station macht. Dabei geht es aber um mehr als schnelle Reparaturen wie das Einstellen von Bremsen oder die Kontrolle von Verschleißteilen. Es steht der Austausch mit den Radfahrerinnen und Radfahrern im Mittelpunkt: Wo gibt es in Linz Verbesserungspotenzial? Wie kann Radfahren in der Stadt noch attraktiver gemacht werden?

Gequatscht und repariert wird unter anderem am 30. 3., 10 bis 13 Uhr am Südbahnhofmarkt, am 5. 4., 15 bis 18 Uhr in Urfahr beim AEC, am 18.4., 15 bis 18 Uhr am Herbert-Bayer-Platz.