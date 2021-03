Mit Abenteuern in die Wandersaison starten

Die neun Abenteuerwanderwege sind: der Nixenfall in Weißenbach, der Kelten.Baum.Weg in St. Georgen, der Märchenwanderweg in Unterach, die Attersee-Pfahlbauzeitreise in Seewalchen, die Wasser-Roas in Weyregg, der Bienenlehrpfad in Attersee, das Gläserne Tal in Weißenkirchen, der Glücksweg in Straß und der Wildholzweg in Nußdorf. Bei diesem Angebot ist für jedes Alter und jede Kondition etwas dabei. Je nach Wetter sind die Wanderwege auch im Winter begehbar, einige Spielstationen und Figuren wurden aber eingewintert.