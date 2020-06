Milde Strafen für Pärchen nach Rip-Deal

Eine rumänische Großfamilie drückte am Donnerstag den Angeklagten eines Rip-Deals ( Vorauszahlungsbetrug, Anm.) im Landesgericht Linz die Daumen. Mit Tränen und vielen Seufzern verfolgte sie die Strafverhandlung. Deutlich weniger emotional präsentierten sich die beiden Betroffenen: Modina A. und Gheorghe L. agierten bei der Einvernahme sehr wortkarg und kämpften mit gravierenden Erinnerungslücken. Über ihre Hintermänner konnten oder wollten sie nichts sagen.

Das Verbrechen, für das sie sich verantworten mussten, hatte sich am 4. Dezember 2014 in einer Linzer Bank zugetragen und für viel Aufsehen gesorgt. A. und L. waren dort elegant gekleidet aufgetaucht und hatten sich als abgesandte Finanzverantwortliche eines spanischen Unternehmens ausgegeben. Hintergrund war eine zugesicherte Investition in Höhe von 20 Millionen Euro für ein österreichisches Immobilienprojekt. Die vermeintliche Finanzspritze war aber an eine Bedingung geknüpft. Der österreichische Geschäftsmann sollte 400.000 Euro in bar an die angeblichen Wirtschaftsprüfer übergeben. Dieser Betrag war angeblich zur Deckung von Spesen, Versicherungen und Provisionen nötig. Die Gesandten sollten in der Bank die Scheine nur zählen, in Kuverts versiegeln und dann im Tresor einsperren.