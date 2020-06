"Rip-Deal" in Tresorraum geplatzt: Millionenbetrüger gefasst

"Im Oktober wurden wir von dem Immobilienunternehmer beauftragt, einen spanischen Investor zu überprüfen", erläutertChristoph Gsottbauer, Chef der Sicherheitsfirma PRM. Der oö. Unternehmer suchte Geldgeber für ein 20 Millionen Euro schweres Immobilienprojekt. Der Geschäftsmann ausSpanien war bereit, ihm die besagte Summe zur Verfügung zu stellen.

Doch die Finanzspritze war an eine Bedingung geknüpft. Der Oberösterreicher sollte 400.000 Euro in bar an die Wirtschaftsprüfer des Spaniers übergeben. Dieser Betrag wäre zur Deckung von Spesen, Versicherungen und Provisionen nötig. Die Wirtschaftsprüfer würden die Scheine in einer Bank "nur" zählen, in Kuverts versiegeln und dann im Tresor der Bank versperren.

Fein gekleidet und äußerst kompetent erschienen am Donnerstag die vermeintlichen Wirtschaftsprüfer, ein Mann und eine Frau, im Linzer Geldinstitut.