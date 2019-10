Messerattacken: Mann wegen Kleindelikten aufgefallen

Der 33-Jährige, der am Montag in Wullowitz einen Flüchtlingsbetreuer mit einem Messer schwer verletzt und einen Bauern erstochen haben soll, hat sich in Linz bei seiner Festnahme zunächst "entsprechend gewehrt". Das sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Den Angaben zufolge war der Mann vor der Tat schon zweimal angezeigt worden.

Der Verdächtige war am 11. Juli 2015 "schlepperunterstützt nach Österreich eingereist und hat noch am selben Tag Asylantrag gestellt", berichtete Pilsl. Nachdem dieser abgewiesen wurde, legte der Afghane Beschwerde ein. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.