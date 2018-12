Mehr Arbeit und Wachstum durch KI

Die Angst, dass die künstliche Intelligenz (KI) den Menschen die Arbeit wegnimmt, ist unbegründet. Darin waren sich Produktionsexperten aus verschiedenen Unternehmen bei einer Dialog-Veranstaltung der Industriellenvereinigung einig. „In der voestalpine wurde schon bisher überall dort automatisiert, wo es nur irgendwie möglich war. Trotzdem ist die Zahl der Mitarbeiter gestiegen“, erklärte Franz Michael Androsch, Leiter der Konzernforschung.

Er berichtete, dass beispielsweise in der Feuerverzinkung Algorithmen der künstlichen Intelligenz in der Oberflächenanalyse klare Vorteile bieten würden, indem sie monatelange Lernphasen von Mitarbeitern überflüssig machen und die Qualität bzw. die Fehleridentifikationsrate massiv erhöht wird. Künstliche Intelligenz komme auch bei der Auftragserfassung zum Einsatz und habe bei der jüngsten Hochofenzustellung in Linz eine 97-prozentige Treffsicherheit bei der Planung der Vorproduktion ermöglicht.