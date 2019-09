Medizin-Uni führt für Studenten Pflichtpraktika bei Hausärzten ein

Mit Pionierprojekt wollen Uni, OÖ Krankenkasse und Ärztekammer neue Hausärzte locken. Im Kampf gegen die Ärztenot in Hausarztpraxen geht man in Oberösterreich neue Wege. Medizinstudenten werden dort verpflichtet, schon im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum in der Ordination eines Allgemeinmediziners zu absolvieren. Im Gegenzug bekommen sie ein Taschengeld in der Höhe von 650 Euro. Mit der gemeinsamen Aktion der JKU-Medizin-Uni in Linz, der OÖ Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer soll angehenden Ärzten schon frühzeitig die Scheu vor der Arbeit als Allgemeinmediziner genommen werden.

„Wir wollen damit ein Pionierprojekt auch für die anderen drei österreichischen Medizinuniversitäten schaffen“, erklärt die Professorin und Linzer Vizerektorin Andrea Olschewski. Das Wissen der Studenten im allgemeinmedizinischen Bereich werde deutlich aufgewertet.