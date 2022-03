Martin Hajart nun offiziell neuer Vizebürgermeister der Stadt Linz

Martin Hajart ist nun offiziell der neue ÖVP-Vizebürgermeister der Stadt Linz. Am heutigen Donnerstag, wurde er im Zuge der Gemeinderatssitzung angelobt. Er folgt damit Bernhard Baier nach, der in die Privatwirtschaft wechselt.

Ende Februar kündigte Baier an, sein Amt niederzulegen. Am selben Tag am Abend wurde noch über dessen Nachfolge entschieden: Martin Hajart wurde mit 100 Prozent der Stimmen für das Amt des VP-Vizebürgermeisters nominiert. Heute wurde er von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in der Linzer Gemeinderatssitzung angelobt.

"Linz-Politik"

„Ich habe angekündigt, Linz-Politik zu machen und sonst nichts. Es geht mir darum, was die Stadt braucht und was die Linzerinnen und Linzer wollen und dafür werde ich konsequent arbeiten“, kündigte Hajart danach an. Ihm obliegen ab nun die Verkehrsagenden der Stadt.

Für Linz war er auch schon früher politisch tätig, agierte er doch eine Zeit lang als Klubobmann der Linzer ÖVP. Zuletzt war er Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).