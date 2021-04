Mann schoss flüchtenden Einbrechern von Tankstelle in OÖ nach

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in die Verkaufsräume einer Tankstelle in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) eingebrochen. Sie zwängten die Glasschiebetür auf und lösten dadurch um 0.50 Uhr die Alarmanlage aus. Das hörte der 60-jährige Grundbesitzer, der in der Nähe lebt. Er bewaffnete sich mit seiner Pistole und ging nachschauen, berichtete die oö. Polizei.

Als der Mann zur Tankstelle kam, sah er nur noch ein davonfahrendes Fahrzeug und gab mehrere Schüsse ab. Die Täter hatten offensichtlich die Verkaufsräume durchsucht, was sie mitgenommen haben, war vorerst noch unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.