Mann bei Sturz in Hackschnitzelbunker schwer verletzt

Ein 51-Jähriger ist am Sonntagvormittag in Pregarten (Bezirk Freistadt) in einen rund vier Meter hohen, fast leeren Hackschnitzelbunker gestürzt. Der Mann wollte auf einer Leiter stehend Holzreste in den Bereich der Förderschnecke schaufeln, als diese zur Seite kippte. Auf die Rufe seines zehnjährigen Sohnes reagierte er nicht mehr, worauf das Kind seine Mutter alarmierte. Der Notarzt brachte den Schwerverletzten ins UKH Linz, berichtete die Polizei.

Während der medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte war der Mann ansprechbar. Vier Feuerwehren samt Höhenretter waren im Einsatz.