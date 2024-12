Mandel-OP dringend nötig: Neunjähriger hatte monatelang schlimme Schmerzen

Seine Mama schildert: "Ich habe sehr viel geweint, war wirklich in sehr großer Sorge um mein Kind und kann einfach nicht verstehen: Wie kann es sein, dass man auf so eine wichtige Operation so lange warten muss?" Und sie ärgert sich: "Einen Termin für eine Schönheitsoperation bekomme ich innerhalb eines Monates, aber wenn mein krankes Kind dringend Hilfe braucht, ist das nicht möglich. Das ist doch eine arge Schieflage ."

Die starken Medikamente schlagen sich auf den Magen nieder. Schon vor den Sommerferien empfiehlt der behandelnde HNO-Arzt eine Mandel-Operation und schreibt eine entsprechende Überweisung. Dann beginnt das große Telefonieren und Diskutieren. Oskars Mama erzählt: "Ich habe wirklich in allen Spitäler in Oberösterreich und auch darüber hinaus angerufen, mit der Bitte um einen möglichst raschen OP-Termin. Die Antwort fiel überall gleich aus: Die Wartezeit beträgt ein Jahr ."

Das will Martin Burian, Leiter der HNO-Abteilung am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern so nicht stehen lassen: "Ja, derzeit haben wir die längsten Wartezeiten auf Mandel-OPs, die ich in meiner beruflichen Laufbahn erlebt habe. Und trotzdem ist es so, dass alle Kinder, die wirklich dringend eine Operation brauchen, diese in einem medizinischen vertretbaren Zeitrahmen auch bekommen."

Im Sommer habe er auf seiner Abteilung einen weiteren OP-Tisch nur für Kinder installiert, die gesamte Infrastruktur aufgebaut und die Warteliste von 140 auf 30 junge Patientinnen und Patienten reduziert. Außerdem gebe es eine Akutliste, auf die Kinder gesetzt werden, wenn es die medizinische Dringlichkeit erfordert.

Hals kommt oft nach Ohr

Prinzipiell sei es so, dass die Entzündungsproblematiken im Hals jenen im Ohr nachgereiht werden müssen, so Burian, "denn damit gehen oft Hörschwächen und dann Verzögerungen in der Sprachentwicklung einher. Das wollen und müssen wir unbedingt vermeiden".