MAN-Kurzarbeit: Lkw-Markt in Krise, Russland nur Auslöser

Der Umsatzrückgang in der Lkw-Branche besorgt auch den oö. Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer. "Die Lkw-Branche ist ein Indikator, dass viele beim Investieren vorsichtig sind." Ein weiterer Indikator sei die Auftragslage am Bau, wo auch in der sommerlichen Hochsaison die Arbeitslosigkeit höher gewesen sei als sonst. Der dritte kritische Bereich sei die Lebensmittelindustrie. "Ich fürchte, dass wir auch hier eine schwierige Lage bekommen werden."

Für das Wirtschaftswachstum gebe es drei treibende Kräfte: die Exporte, die Inlandsnachfrage und Investitionen. Mit einer Steuerreform könnte die Inlandsnachfrage angekurbelt werden, da 80 Prozent sofort in den Konsum fließen würden. Ein Problem sei auch, dass die öffentliche Hand als Auftraggeber für Bauten mehr oder weniger ausfalle. Regierung und Länder sollten Wohnbauprojekte und Schulrenovierungen vorziehen, um so Impulse zu setzen. Die EU sollte Investitionen in die langfristige Infrastruktur aus den Defizitberechnungen herausnehmen. Karl Schaller, Konzernbetriebsratsvorsitzender der voestalpine, SP-Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO– GE, fordert von der EU, den Beschäftigten finanziell zu helfen, wenn sie von den Sanktionen betroffen seien.

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek meint unterdessen, Schwarz hätte schon länger von der Kurzarbeit gewusst und es verschwiegen. Schwarz weist dies zurück: "Über solche Blödheiten diskutiere ich nicht."