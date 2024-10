Luger-Kerschbaum-Chats schon länger in Veranstaltungsgesellschaft bekannt

Sie seien am 16. Juli im Mailsystem der LIVA eingegangen, so Aufsichtsratschef Meinhard Lukas am Freitag. Das blieb aber offenbar ohne Reaktion . Veröffentlicht wurden die Chats am 20. August, nachdem sie den Oberösterreichischen Nachrichten zugespielt worden waren.

Durch die Chats sah sich Luger gezwungen zuzugeben, dass er dem entlassenen Intendanten Dietmar Kerschbaum - es geht bei ihm u.a. um den Verdacht von Compliance-Verstößen - vor dessen Bestellung die Hearingfragen zugespielt hatte.

Freistellung des kaufmännischen Leiters

Am Freitag der Vorwoche wurde an Lukas herangetragen, dass diese Chats als Anhang an eine Mail bereits Mitte Juli in der LIVA aufgeschlagen waren. Das führte am Mittwoch dann präventiv zur Freistellung des kaufmännischen Leiters Rene Esterbauer, der seit Anfang Juli alleiniger Geschäftsführer für das Brucknerhaus war, informierte Lukas am Freitag im Anschluss an eine außerordentliche Stadtsenatssitzung und eine LIVA-Aufsichtsratssitzung. Im Juli war Luger als Stadtchef noch Eigentümervertreter und Aufsichtsratschef der LIVA.