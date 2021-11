„Der Lockdown trifft uns alle sehr hart“

Rainer plädiert für eine bundesweit einheitliche Lösung, was das Aufsperren betrifft: „Es kann nicht sein, dass in manchen Bundesländern am 12. und bei uns erst am 17. Dezember aufgesperrt werden darf. Wie sollen wir eine Woche vor Weihnachten alle Termine unterbringen?“. Rainer fordert rasche und unbürokratische Hilfen.