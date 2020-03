Lkw mit Schutzmasken steckt an Grenze zu Oberösterreich fest

Eine Lkw-Ladung voller Atemschutzmasken steht an der deutschen Grenze und wird an der Einfuhr nach Oberösterreich gehindert, bestätigte das Land Oberösterreich am Samstag eine KURIER-Anfrage.

Aufgrund des verhängten Ausfuhrstopps von medizinischen Hilfsmitteln wie etwa Schutzbekleidung, darf der Lkw Deutschland nicht verlassen – obwohl Oberösterreich die Atemmasken dringend benötigt. So wurden etwa die Operationen am Linzer Unfallkrankenhaus bereits eingeschränkt, weil es Engpässe beim Material gibt.