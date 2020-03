Platter: Corona-Checks an der Grenze "keine Placebo-Maßnahme"

Wegen er hohen Zahl an Coronavirus-Infektionen in Italien soll es ab kommender Woche stichprobenartige Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien geben. Das kündigte wie berichtet Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Freitag an. Wie diese genau aussehen werden, steht derzeit aber noch nicht fest. Auch der exakte Starttermin sei noch nicht fix. Es müsse nicht zwangsläufig schon der kommende Montag sein, sagt Tirols Landeshauptmann Günter Platter zum KURIER.

Grundsätzlich begrüßt er diesen Schritt aber: „Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig“, betont er. „Es muss aber mit Augenmaß vorgegangen werden. Das alltägliche Leben und die Wirtschaft müssen weiter funktionieren.“