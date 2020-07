Little Britain: Wie wird man eigentlich Butler?

Alleskönner

Diese kennt vor allem einer: Burgbesitzer Carl Philip Clam, der soeben den Raum betritt. Sofort bietet ihm der Butler ein Erfrischungsgetränk an. „Normalerweise lege ich selbst Hand in der Burg an. Butler habe ich sonst nicht“, erzählt der Burgherr.

Eine „Win-win-Situation“ also: Die Räumlichkeiten gegen vier Butler – zwei Lehrer und zwei Schüler. Auch wenn diese vorwiegend mit Unterricht beschäftigt sind, hofft Clam im Zuge des Chauffeur-Unterrichts auf ein geputztes Auto.

„Für Sie können wir das heute auch erledigen“, bietet Oberhollenzer seine Dienste an, während er abrufbereit neben dem Tisch steht.

"Butler sind Allroundtalente"

Diese Aufgabe ist für ihn sicherlich keine Schwierigkeit: Oberhollenzer ist gelernter Maurer und Koch, zusätzlich erhält er in den sechs Wochen Praxis zahlreiche neue Kenntnisse: „Butler sind Allroundtalente. Sie sind Hausmanager und lernen viele Berufe“, sagt Schlegel.