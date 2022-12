Linzerin flüchtete vor gewalttätigem Freund aufs Dach

Eine 20-Jährige ist am Montag in Linz aus Angst vor ihrem Freund aufs Dach eines Wohnhauses geflüchtet. Der 25-Jährige habe sie bedroht und geschlagen, sagte sie der Polizei, die ein Passant um 14.45 Uhr gerufen hatte. Der Mann wurde festgenommen, die Frau von der Berufsfeuerwehr mit der Leiter vom Dach geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert. Beide gaben an, dass es in ihrer Beziehung immer wieder Probleme gab. Der 25-Jährige war nur teilweise geständig, so die Polizei.

Hinweis für von Gewalt Betroffene Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Morde an Frauen können auch Femizide sein. Der Begriff soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden oft keine individuellen, sondern auch gesamtgesellschaftliche Probleme wie etwa die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder stehen. Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es hier: Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555 Männernotruf: (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 246 247.