Linzer Winterdienst: 900 Tonnen Streumittel auf Lager

So schön Schnee auch sein mag, auf den Straßen ist er oft unbeliebt. Jedes Jahr sind deshalb die Winterdienste fleißig im Einsatz, um jeden gut an sein Ziel zu bringen – so auch heuer. Am Mittwoch verkündete Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP), dass die Schneepflüge schon startklar seien.

„Wir sind bestens gerüstet für den Winter. Unsere 167 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Winterdienst-Teams stehen für das Räumen von Schnee und Eis bereit“, sagte Baier in einer Online-Pressekonferenz.

56 Fahrzeuge stünden für den Einsatz rund um die Uhr zur Verfügung. Insgesamt liegen für den Kampf gegen den Schnee in Linz 900 Tonnen Streumittel – davon 700 Tonnen Salz – bereit. Die Mittel sollen jedoch schonend eingesetzt werden.