Egal, was es ist, Hauptsache, es ist ein Geschenk. Bei mir war es ja auch nicht anders. Wochenlang hab’ ich überlegt, was schenke ich dem Kasperl, was kaufe ich für Omama, und soll ich dem Zauberer und der Hexe überhaupt etwas schenken? Die beiden granteln das ganze Jahr sowieso nur herum.

Zusammengekniffene Augen

Doch dann habe ich mich selber im Spiegel gesehen. Die Augen waren zusammengekniffen, die Mundwinkel heruntergezogen, also ich habe auch nicht viel besser ausgesehen. Warum? Weil mir immer noch irgendwelche Geschenke gefehlt haben und ich nicht wusste, wie und wo ich sie noch schnell besorgen sollte. Omama hatte mich beobachtet und sofort erraten, was in mir vorgeht.