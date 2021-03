Linzer Brückenschluss: „Ein historischer Tag“

400 Meter lang

Bis die beiden geplanten S-Bahnen (S6 und S7) wirklich über diese Donaubrücke fahren können, wird es aber noch dauern: So sei erstens, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz bekannt gab, nach wie vor keine finanzielle Einigung mit dem Bund für das S-Bahn-Projekt erzielt worden. Und zweitens seien noch weitere Arbeiten an der Brücke nötig.

Nach dem millimetergenauen Einparken des Brückentragwerks müssen die Teile dann zusammengeschweißt werden. Auch ein Korrosionsschutz wird aufgetragen. Anschließend erfolgen die Arbeiten an der Fahrbahn selbst: betonieren, Beleuchtung installieren und Geländer montieren. Auch die Straßenanschlüsse an die Linke Brückenstraße und an die Hafenstraße müssen noch hergestellt werden.