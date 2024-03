FH OÖ stellt „Community Nursing“ in Linz ein gutes Zeugnis aus

Es war eine Forderung unter anderem von der Linzer Kleinfraktion Linz Plus, die im März 2022 als Pilot-Projekt umgesetzt wurde: „Community Nursing“, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger, die eine erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Gesundheit und Pflege von älteren Menschen in Linz darstellen.

Eines der Ziele ist es, eine stationäre Heimaufnahme durch frühe Intervention so lange wie möglich hinauszuzögern und das Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen in der Pflegevorsorge zu verbessern.