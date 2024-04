Zwei Mädchen schlugen bei 13 Autos die Scheiben ein

Eine böse Überraschung erlebten 13 Autobesitzerinnen und -besitzer am Montagmorgen in Linz, als sie in ihre Fahrzeuge steigen wollten. Denn bei diesen Autos waren die Seitenscheiben eingeschlagen.

Die Linzer Polizei konnte nach umfangreichen Ermittlungen recht rasch die mutmaßlichen Täterinnen ausforschen: Es handelt sich um zwei Mädchen, zwölf und 15 Jahre alt. Die beiden leben nicht bei ihren Eltern, sondern in einer Wohngruppe im Linzer Stadtgebiet.