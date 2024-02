Zirkus des Wissens: Mit dem Reiskocher in die Klimakatastrophe

Doch als die junge Staatsanwältin nach Hause kommt, ist ihr nicht nach feiern. Genervt von ihrem Job beginnt sie mit Georg zu streiten, bis sich eine Stimme einmischt. Die Stimme aus dem Reiskocher. Das All - ein Wesen, das alles einschließt - nimmt die beiden mit auf eine humorvolle, absurde Zeitreise.

Premiere im Zirkus des Wissens

"D.A.R.K. - Das All im Reiskocher" ist ein Stück über den Klimawandel und feiert am 6. Februar im Zirkus des Wissens Premiere. Die Produktion wurde im Rahmen des STARTS-Projekts GRIN entwickelt, einem EU-Projekt das darauf abzielt, wirksame Lösungen für den digitalen und ökologischen Wandel in Europa zu entwickeln. Der Zirkus des Wissens an der Johannes Kepler Universität Linz unter der künstlerischen Leitung von Airan Berg vermischt anhand aktueller Themen Wissenschaft und Bildung mit Kunst und will vor allem das junge Publikum ansprechen.