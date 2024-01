Bruckner wollte Musikschule nicht: Jetzt ist sie „seine“ Uni

Konzerte und Performances

Im Juni findet das große Jubiläumsfest über mehrere Tage statt. Eröffnet wird das Fest am 12. Juni mit einer Kindervorstellung, so will die Universität Familien ansprechen und für Nachwuchs an der Universität sorgen. Immerhin sind unter den Studierenden etwa 50 Prozent aus Österreich, die meisten davon aus den umliegenden Regionen.

Am 14. Juni findet der Tag der Musikuniversitäten statt. Dabei werden alle neun Musik-Hochschulen aus Österreich an der Bruckner-Uni zu Gast sein und verschiedene musikalische und performative Beiträge aus ihren Häusern präsentieren. Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni wird die Bruckner-Uni innen und außen bespielt. Die Studierenden der Universität unterhalten mit Konzerten und Performances.

Als Abschluss wird am 6. November ein großes Orchesterkonzert im Wiener Rathaus anlässlich des 150. Geburtstages von Arnold Schönberg geben, bei dem Werke des Komponisten sowie eine Uraufführung gespielt werden. Am Tag darauf findet das Konzert an der Bruckner-Uni statt.