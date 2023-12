Auf Anton Bruckners klangvollen Wegen

Stakkatoartig weitere Stationen: Während seiner Zeit als Organist im Alten Dom in Linz schrieb Anton Bruckner an der ersten Sinfonie, die im Linzer Redoutensaal uraufgeführt wurde. Für den Neuen Dom hat er die berühmte e-Moll-Messe geschrieben. In der Landeshauptstadt finden viele Events statt. In Steyr wiederum hatte Bruckner viele Freunde und hielt sich dort auf, während er die achte und neunte Sinfonie komponierte. Konzerte, interaktive Musikinstallationen und zeitgenössische Kompositionen entführen in Steyr in „unerhörte“ Klangwelten.

In Bad Kreuzen im Mühlviertel war er 1867 und 1868 zur Kur. In der Wolfsschlucht befindet sich ihm zu Ehren die „Anton Bruckner Zuflucht“, wo er sich manchmal zurückgezogen haben soll. 1868, mit knapp vierundvierzig, verließ er sein Heimatbundesland, um sich in Wien niederzulassen. Er kam oft zurück.

Das, was an Bruckner sterblich war, liegt in der Krypta von Sankt Florian – seine Musik lebt bis heute weiter. Wer es am 1. Jänner doch rechtzeitig zur ORF-Live-Übertragung schafft: Der traditionelle Musikfilm zur Konzertpause ist Bruckner gewidmet.