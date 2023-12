Vorschau 2024: Skurril, klassisch, verspielt: Bruckner lässt grüßen

Klassisches: Salzige Geburtstagsständchen

Das Bruckner Orchester Linz und Markus Poschner läuten das Bruckner-Jahr am 1. 1. im Brucknerhaus ein. Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Zubin Mehta intonieren am Brucknerhaus-Jubiläumswochenende am 23. 3. das passende wie monumentale „Geburtstagsständchen“ in Gestalt von Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur.

In der Produktionshalle der Saline Ebensee versammeln sich am 15. 6. unter dem Titel „Bruckners Salz“ eine Vielzahl von Chören Oberösterreichs, das Bruckner Orchester Linz, um Motetten, Sinfonie-Teile, Improvisiertes und Unerwartetes in diesem speziellen Raum zu präsentieren.