Viel mehr als Prunk: Britische Monarchie als politische Institution

Über diesen Mechanismus kann sich die Monarchie Sonderrechte für ihr Vermögen oder ihre Interessen sichern.

Auch die Profite aus der Sklaverei werden aktuell aufgearbeitet: Brooke Newman, Professorin an der Virginia Commonwealth Universität, weist in ihrem bald erscheinenden Buch zum ersten Mal nach, dass direkte Vorfahren von Charles III. versklavte Personen besaßen: William III. kaufte 1689 Anteile an der Royal African Company, die den Versklavungshandel von Westafrika in die Karibik organisierte.

Die britische Sklaverei

Die königliche Familie unterstützte ihn und verdiente daran – ein Erbe, das sie heute einholt: Herzog William und Herzogin Kate sahen sich auf ihrer Reise nach Jamaika im März 2022 mit Forderungen konfrontiert, sich für die britische Sklaverei zu entschuldigen.