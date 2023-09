Was wurde nach dem Tod der Queen aus ihren engsten Vertrauten?

Angela Kelly

Die Schneiderin der Queen, Angela Kelly, galt als eine ihrer engsten Vertrauten. 2019 hat sie ein Buch √ľber ihre Beziehung zu Elizabeth II. ver√∂ffentlicht, "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" (Die andere Seite der Medaille: die K√∂nigin, die Ankleidedame und die Garderobe). Dass die Queen die Ver√∂ffentlichung √ľberhaupt erlaubte, war ein echter Vertrauensbeweis, denn Bedienstete der k√∂niglichen Familie m√ľssen normalerweise eine Klausel unterschreiben, Hofinterna geheim zu halten. "Wir sind zwei typische Frauen. Wir diskutieren Kleidung, Make-up, Schmuck", vertraute die Chefstylistin und pers√∂nliche Assistentin der Queen dem Telegraph 2007 in einem ihrer seltenen Interviews an. "Wir sagen: 'W√ľrde dieses Schmuckst√ľck mit diesem Outfit gut aussehen?'"

Fast drei Jahrzehnte und soziale Welten trennten die beiden modebegeisterten Frauen. Kellys Vater arbeitete als Kranf√ľhrer bei den Docks von Liverpool, ihre Mutter war Krankenschwester. Als die geschiedene Mutter Angela Kelly die Einladung zum Vorstellungsgespr√§ch im Palast bekam, verkaufte sie ihre Waschmaschine, um sich ein angemessenes Outfit leisten zu k√∂nnen. Und dennoch sind sie so etwas wie Freundinnen geworden ‚Äď in Ma√üen, versteht sich: "Ich kenne meinen Platz. Ich w√ľrde nie mit der K√∂nigin √ľber Staatsangelegenheiten sprechen", sagte Kelly im Telegraph. "Ich komme aus bescheidenen Verh√§ltnissen und denke, dass ich bescheiden geblieben bin."

Laut der britischen Zeitung Mirror habe Elizabeth gar einmal gesagt: "Wir könnten Schwestern sein." Inzwischen soll sie ihr damaliges Zuhause in Windsor geräumt haben. König Charles soll zudem sichergestellt haben, dass Kelly - die sich auch als Autorin betätige - keine weiteren Palastgeheimnisse ausplaudere.